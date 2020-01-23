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Путин пообещал, что позицию Нетаньяху по делу Иссахар учтут
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РИА Новости

Путин пообещал, что позицию Нетаньяху по делу Иссахар учтут

12:36 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху по делу осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар известна, это будет учтено при принятии решения.
Путин и Нетаньяху встретились с матерью Иссахар.
"Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.
Он отметил, что сегодня Иссахар посещает уполномоченный по правам человека в РФ.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой. 23 января 2020
12:33
Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что все будет хорошо
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
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Наама ИссахарВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Если вы не поняли, право о помиловании принадлежит Президенту. Если говорить за суд, то ее защита еще обратилась в Европейский суд по правам человека, который еще не вынес своего решения.
23 января, 12:45
Денис Водовозов
6200002
Какого решения?Суд уже принял решение,разве нет?
23 января, 12:40
Виктор Сергеевич
39110310
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