Путин пообещал, что позицию Нетаньяху по делу Иссахар учтут

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху по делу осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар известна, это будет учтено при принятии решения.
Путин и Нетаньяху встретились с матерью Иссахар.
"Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.
Он отметил, что сегодня Иссахар посещает уполномоченный по правам человека в РФ.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.