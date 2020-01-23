Путин проводит встречу с президентом Израиля Ривлином

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Также российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда. Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.
Ранее Путин уже побеседовал с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху и провел встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
80-летний Ривлин был избран на должность президента Израиля летом 2014 года.