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Путин проводит встречу с президентом Израиля Ривлином
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РИА Новости

Путин проводит встречу с президентом Израиля Ривлином

12:35 23.01.2020 (обновлено: 13:21 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме. 23 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме. 23 января 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме. 23 января 2020
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Также российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда. Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.
Ранее Путин уже побеседовал с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху и провел встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
80-летний Ривлин был избран на должность президента Израиля летом 2014 года.
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
03:31
Межгосударственные отношения России и Израиля
2300001
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Наама ИссахарРеувен РивлинВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимРоссияИзраильВ мире
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