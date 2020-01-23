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Онищенко призвал россиян не ехать в Китай без особой нужды
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РИА Новости

Онищенко призвал россиян не ехать в Китай без особой нужды

12:35 23.01.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян в ближайшее время не ехать в Китай без особой нужды из-за коронавируса, а вернувшихся оттуда - при повышении температуры уведомить врача о своей поездке.
"Я не призываю вас успокоиться и прошу донести тревогу, что тому, кому сегодня нет нужды по жизненным показаниям ехать в Китай, не надо", - сказал Онищенко на пресс-конференции в пресс-центре МИА" Россия сегодня".
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Он также призвал россиян, которые приехали из неблагополучного региона и зафиксировали у себя температуру, при визите в поликлинику уведомить врача о посещении Китая.
"Это сразу настроит врача на то, что нужно, прежде всего, подумать при наличии респираторных явлений о том, чтобы обследовать и осмотреть на предмет возможной острой респираторной инфекции", - добавил Онищенко.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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