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В Баварии десять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом
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РИА Новости

В Баварии десять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

12:34 23.01.2020
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© Fotolia / spotmatikphotoПациент в больнице
Пациент в больнице
© Fotolia / spotmatikphoto
Пациент в больнице. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Девять детей и водитель получили травмы разной степени тяжести в ДТП со школьным автобусом в Баварии, сообщил в четверг телеканал N24.
По данным телеканала, авария произошла в Верхней Баварии, автобус по неизвестным пока причинам съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии с места ДТП.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
20 апреля 2019, 12:17
Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2018-2019 годах
Ранее тяжелое ДТП с участием школьного автобуса произошло в Тюрингии - в четверг утром он съехал с дороги и скатился со склона. Двое детей погибли, многие получили тяжелые травмы, спасательные работы на месте ДТП продолжаются, сообщил телеканал MDR.
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ТюрингияГерманияБаварияВ мире
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