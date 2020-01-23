В Баварии десять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

По данным телеканала, авария произошла в Верхней Баварии, автобус по неизвестным пока причинам съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии с места ДТП.
20 апреля 2019, 12:17Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2018-2019 годах
Ранее тяжелое ДТП с участием школьного автобуса произошло в Тюрингии - в четверг утром он съехал с дороги и скатился со склона. Двое детей погибли, многие получили тяжелые травмы, спасательные работы на месте ДТП продолжаются, сообщил телеканал MDR.