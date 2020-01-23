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Госдума приняла закон о профпрограммах по противодействию коррупции
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РИА Новости

Госдума приняла закон о профпрограммах по противодействию коррупции

12:30 23.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон об утверждении дополнительных профессиональных программ по противодействию коррупции.
Законом утверждаются дополнительные профессиональные программы по вопросам противодействия коррупции, предупреждения коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы.
Также документом Минтруд наделяется полномочием по утверждению таких типовых программ.
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Министерство труда и социальной защиты РФГосдума РФРоссияОбщество
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