Турция выступила за вступление Грузии в НАТО

"Турция всегда поддерживала тему вступления Грузии в НАТО, тогда как Германия и Франция не решаются на этот шаг, опасаясь недовольства России", сказал Чавушоглу в интервью газете Bild .

В апреле 2019 года страны НАТО согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Меры также направлены на повышение осведомленности НАТО о ситуации в Черном море.

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием продвинутого политического и военно-технического сотрудничества альянса и Вашингтона с Грузией и альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.