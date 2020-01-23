Турция выступила за вступление Грузии в НАТО

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Турция полностью поддерживает вступление Грузии в НАТО, в то время как Германия и Франция обходят эту тему, чтобы не обострять отношения с Россией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турция всегда поддерживала тему вступления Грузии в НАТО, тогда как Германия и Франция не решаются на этот шаг, опасаясь недовольства России", сказал Чавушоглу в интервью газете Bild.
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В апреле 2019 года страны НАТО согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Меры также направлены на повышение осведомленности НАТО о ситуации в Черном море.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием продвинутого политического и военно-технического сотрудничества альянса и Вашингтона с Грузией и альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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