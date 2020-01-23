Аксенов предупредил Киев о последствиях "похода" меджлиса* на Крым

"Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом", — заключил глава республики.