Аксенов предупредил Киев о последствиях "похода" меджлиса* на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал Киев задуматься о последствиях провокации, которую предложили в экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, запрещенной в России.
Ранее ее глава Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что 2 мая сторонники организации собираются пересечь границу с Крымом на КПП "Чонгар". По его словам, в первых рядах будут идти ее члены, депутаты и "западные партнеры". При этом Чубаров не исключил, что события начнут развиваться по силовому сценарию.
В своем Facebook Аксенов написал, что в "российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста".
По его словам, организаторы марша — это профессиональные провокаторы, которые привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей.
"Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом", — заключил глава республики.
* Террористическая организация, запрещенная в России.