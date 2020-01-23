BTS и рэпер Lil Nas X выступят вместе на вручении премии "Грэмми"

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. ВТS и Lil Nas X вместе выступят на вручении премии "Грэмми" 27 января, . ВТS и Lil Nas X вместе выступят на вручении премии "Грэмми" 27 января, сообщает NME.

Корейская группа вошла в число номинантов, но ей также предложили спеть на церемонии.

Помимо BTS вместе с рэпером на сцену выйдут Билли Рэй Сайрус и диджей Дипло. Все перечисленные музыканты ранее появлялись в ремиксах хита Lil Nas X "Old town road". Так, один из солистов BTS – RM – записал его южнокорейскую версию под названием "Seoul town road".

Сам рэпер номинирован в категории "альбом года" с пластинкой "7". Его соперники: Лана Дель Рей, Билли Айлиш и Lizzo.

На вручении премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе также выступят Билли Айлиш, Камилла Кабельо, Jonas Brothers, Ариана Гранде, DJ Khaled и Tyler, The Creator.