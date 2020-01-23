Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-23T14:25+0300
https://ria.ru/20200123/1563773285.html
BTS и рэпер Lil Nas X выступят вместе на вручении премии "Грэмми"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/15/1563771505_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_9264f9b99a7b8a2ad55ce831067e3e94.jpg
РИА Новости

BTS и рэпер Lil Nas X выступят вместе на вручении премии "Грэмми"

13:59 23.01.2020 (обновлено: 14:25 23.01.2020)
703
© AFP 2019 / Getty Images /Amy Sussman / Astrid StawiarzРэпер Lil Nas X и группа BTS
Рэпер Lil Nas X и группа BTS
© AFP 2019 / Getty Images /Amy Sussman / Astrid Stawiarz
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. ВТS и Lil Nas X вместе выступят на вручении премии "Грэмми" 27 января, сообщает NME.
Корейская группа вошла в число номинантов, но ей также предложили спеть на церемонии.
Помимо BTS вместе с рэпером на сцену выйдут Билли Рэй Сайрус и диджей Дипло. Все перечисленные музыканты ранее появлялись в ремиксах хита Lil Nas X "Old town road". Так, один из солистов BTS – RM – записал его южнокорейскую версию под названием "Seoul town road".
Сам рэпер номинирован в категории "альбом года" с пластинкой "7". Его соперники: Лана Дель Рей, Билли Айлиш и Lizzo.
На вручении премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе также выступят Билли Айлиш, Камилла Кабельо, Jonas Brothers, Ариана Гранде, DJ Khaled и Tyler, The Creator.
Вести церемонию, как и в прошлом году, будет соул-исполнительница Алиша Киз.
Южнокорейская группа BTS
14 января, 19:34Культура
Международный арт-проект "Сonnect, BTS" стартовал в Лондоне
500001
КультураМузыкаНовости культуры
Рекомендуем
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Батарея в жилом доме
В Саратове более трех тысяч человек остались без отопления
Инвалидная коляска
Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам
Украинский журналист Сергей Томиленко
Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Южного Судана
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
В Совфеде предложили организовать поездки в города-герои для ветеранов
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ижевске рецидивист пытался украсть икону из кафедрального собора
Кадр из фильма Не время умирать
В Сети появились новые кадры со съемок "Не время умирать"
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции
Вид на город Тверь
Руденя: Верхневолжье получит 438 новых автобусов
Банкноты номиналом 5000 рублей
Спрос на облигации СУЭК на 30 млрд руб составил более 40 млрд рублей
Петр Толстой
Россия предложит принять декларацию, осуждающую разрушение памятников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Лента новостейМолния