Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
При этом Греф выразил надежду, что стратегия останется неизменной.
"Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании", — сказал он.
При этом к смене основного акционера глава Сбербанка относится скорее позитивно.
14 января, 09:18Кудрин поддержал продажу госпакета Сбербанка от ЦБ правительству
"Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменения для компании. Но мы сейчас в процессе осознания и переговоров", — добавил он в интервью телеканалу "Россия 24".
По мнению Грефа, Сбербанк может принести огромную пользу даже не как банк, а как крупная техкомпания.
"Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны и цифровой трансформации", — считает он.
Центробанку принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 52,32 процента обыкновенных (то есть голосующих) акций, а его доля в уставном капитале составляет 50 процентов плюс одна акция. Причем уменьшить эту долю можно только на основании федерального закона.
В последнее время правительство обсуждает вариант передачи контрольного пакета государству. Это необходимо, чтобы избежать конфликта интересов, так как по отношению к Сбербанку ЦБ выступает одновременно как регулятор и как акционер. Рассматривается также возможность того, что Банк России не передаст, а продаст свой пакет.