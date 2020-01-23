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2020-01-23T13:27+0300
https://ria.ru/20200123/1563773032.html
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
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РИА Новости

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

12:16 23.01.2020 (обновлено: 13:27 23.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
При этом Греф выразил надежду, что стратегия останется неизменной.
"Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании", — сказал он.
При этом к смене основного акционера глава Сбербанка относится скорее позитивно.
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"Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменения для компании. Но мы сейчас в процессе осознания и переговоров", — добавил он в интервью телеканалу "Россия 24".
По мнению Грефа, Сбербанк может принести огромную пользу даже не как банк, а как крупная техкомпания.
"Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны и цифровой трансформации", — считает он.
Центробанку принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 52,32 процента обыкновенных (то есть голосующих) акций, а его доля в уставном капитале составляет 50 процентов плюс одна акция. Причем уменьшить эту долю можно только на основании федерального закона.
В последнее время правительство обсуждает вариант передачи контрольного пакета государству. Это необходимо, чтобы избежать конфликта интересов, так как по отношению к Сбербанку ЦБ выступает одновременно как регулятор и как акционер. Рассматривается также возможность того, что Банк России не передаст, а продаст свой пакет.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
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457732011925
Обсудить 93
Сбербанк РоссииВсемирный экономический форумЦентральный Банк РФГерман ГрефРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Скатертью дорога! Сбербанк вообще принадлежал государству, а потом вдруг перешел к какому-то Грефу.
23 января, 12:39
Господин Гражданин
2641110116
Да катись колбасой!... Пригрозил он. Ага.! Свято место пусто не бывает.
23 января, 12:37
eevgen.tarasenko71
2331700110
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