Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

При этом Греф выразил надежду, что стратегия останется неизменной.

"Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании", — сказал он.

При этом к смене основного акционера глава Сбербанка относится скорее позитивно.

"Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменения для компании. Но мы сейчас в процессе осознания и переговоров", — добавил он в интервью телеканалу "Россия 24"

По мнению Грефа, Сбербанк может принести огромную пользу даже не как банк, а как крупная техкомпания.

"Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны и цифровой трансформации", — считает он.

Центробанку принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 52,32 процента обыкновенных (то есть голосующих) акций, а его доля в уставном капитале составляет 50 процентов плюс одна акция. Причем уменьшить эту долю можно только на основании федерального закона.