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Греф позитивно отнесся к идее смены основного акционера Сбербанка
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РИА Новости

Греф позитивно отнесся к идее смены основного акционера Сбербанка

12:16 23.01.2020 (обновлено: 12:17 23.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерман Греф
Герман Греф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что скорее позитивно относится к идее смены основного акционера Сбербанка, чем негативно, однако инвесторов это обсуждение взволновало.

"Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменения для компании. Но мы сейчас в процессе осознания и переговоров. В целом, я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о возможной смене основного акционера банка.

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"Даже не как банк, а как крупная техкомпания мы можем принести огромную пользу стране сегодня для технологической трансформации, используя нашу платформу. Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны и цифровой трансформации", - добавил он.
Власти РФ сейчас рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка государству из-за конфликта интересов - ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов сообщал, что переговоры о продаже госпакета Сбербанка правительству идут, но ни о чем пока не договорились.
ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция. Согласно действующему законодательству, уменьшение доли ЦБ в Сбербанке ниже этого уровня возможно только на основании федерального закона.
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Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФГерман ГрефРоссияЭкономика
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