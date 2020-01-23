Греф позитивно отнесся к идее смены основного акционера Сбербанка

"Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменения для компании. Но мы сейчас в процессе осознания и переговоров. В целом, я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о возможной смене основного акционера банка.