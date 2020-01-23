Британское посольство разъяснило позицию Лондона по СВПД

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Британское посольство в Москве разместило комментарий, в котором пояснило позицию Лондона о запуске механизма разрешения споров в рамках Британское посольство в Москве разместило комментарий, в котором пояснило позицию Лондона о запуске механизма разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)

Франция и В размещенном в Telegram-канале посольства сообщении напоминается, что 14 января Великобритания Германия ("евротройка") запустили механизм разрешения споров. Посольство указывает, что "режим нераспространения ядерного оружия – центральное звено в сфере глобальной безопасности. СВПД играет в этом плане ключевую роль, так как является значимым достижением международной дипломатии и соглашением, которое поддерживает не только "евротройка", но и Россия, Китай и ЕС (в качестве координатора)."

Британская дипмиссия пояснила, что "механизм разрешения споров прописан в СВПД (параграф 36), чтобы способствовать конструктивному решению возникающих проблем". "Мы нацелены на использование дипломатических механизмов, чтобы Иран соблюдал свои обязательства в рамках СВПД", - говорится в сообщении.

Британская сторона напоминает, что создание механизма связано с тем, что в мае 2019 года Иран заявил, что перестает выполнять некоторые из обязательств по СВПД, после чего Лондон пытался убедить Тегеран изменить курс. "В то же время Иран продолжил нарушать условия сделки, а 5 января сообщил об отказе от выполнения последних ключевых ограничений (ограничение кол-ва центрифуг) и объявил, что "ядерная программа больше не будет подвержена каким-либо эксплуатационным ограничениям", в том числе в отношении обогащения урана", - говорится в канале посольства.

"Учитывая действия Ирана, у нас не осталось другого выбора, кроме как запустить механизм разрешения споров", - утверждается в сообщении. Указывается, что механизм запускается не в качестве предлога для передачи вопроса в СБ ООН или введения санкций, а европейская тройка полностью придерживается своих обязательств по СВПД, включая отмену санкций.

Посольство напомнило, что следующим этапом будет встреча Совместной комиссии СВПД на уровне политических директоров. При этом, если в течение 15 дней проблему не удастся решить, то она передается для обсуждения министрам иностранных дел и/или Консультативному совету.