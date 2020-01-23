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2020-01-23T12:13+0300
https://ria.ru/20200123/1563772862.html
Британское посольство разъяснило позицию Лондона по СВПД
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РИА Новости

Британское посольство разъяснило позицию Лондона по СВПД

12:13 23.01.2020
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© Fotolia / Borna_MirТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© Fotolia / Borna_Mir
Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Британское посольство в Москве разместило комментарий, в котором пояснило позицию Лондона о запуске механизма разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
В размещенном в Telegram-канале посольства сообщении напоминается, что 14 января Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") запустили механизм разрешения споров. Посольство указывает, что "режим нераспространения ядерного оружия – центральное звено в сфере глобальной безопасности. СВПД играет в этом плане ключевую роль, так как является значимым достижением международной дипломатии и соглашением, которое поддерживает не только "евротройка", но и Россия, Китай и ЕС (в качестве координатора)."
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Британская дипмиссия пояснила, что "механизм разрешения споров прописан в СВПД (параграф 36), чтобы способствовать конструктивному решению возникающих проблем". "Мы нацелены на использование дипломатических механизмов, чтобы Иран соблюдал свои обязательства в рамках СВПД", - говорится в сообщении.
Британская сторона напоминает, что создание механизма связано с тем, что в мае 2019 года Иран заявил, что перестает выполнять некоторые из обязательств по СВПД, после чего Лондон пытался убедить Тегеран изменить курс. "В то же время Иран продолжил нарушать условия сделки, а 5 января сообщил об отказе от выполнения последних ключевых ограничений (ограничение кол-ва центрифуг) и объявил, что "ядерная программа больше не будет подвержена каким-либо эксплуатационным ограничениям", в том числе в отношении обогащения урана", - говорится в канале посольства.
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"Учитывая действия Ирана, у нас не осталось другого выбора, кроме как запустить механизм разрешения споров", - утверждается в сообщении. Указывается, что механизм запускается не в качестве предлога для передачи вопроса в СБ ООН или введения санкций, а европейская тройка полностью придерживается своих обязательств по СВПД, включая отмену санкций.
Посольство напомнило, что следующим этапом будет встреча Совместной комиссии СВПД на уровне политических директоров. При этом, если в течение 15 дней проблему не удастся решить, то она передается для обсуждения министрам иностранных дел и/или Консультативному совету.
"Если проблема так и остается нерешенной, то любая из сторон СВПД может уведомить СБ ООН о невыполнении сделки и возможности введения санкций. Это не является самоцелью. Мы полностью привержены сохранению СВПД", - заключается в сообщении британского посольства в России.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНВеликобританияФранцияГерманияИранВ мире
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