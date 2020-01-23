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Сенатор назвал назначения Топилина, Дроздова и Скворцовой логичными
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РИА Новости

Сенатор назвал назначения Топилина, Дроздова и Скворцовой логичными

12:11 23.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Назначение экс-главы Минтруда Максима Топилина на руководящий пост в ПФР позволит сберечь все наработанное в пенсионной системе страны, логичны и новые должности для экс-главы ПФР Антона Дроздова и бывшего министра здравоохранения Вероники Скворцовой, заявил РИА Новости в четверг председатель социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
"Я рад за такое решение, Топилин - профессионал, который будет продолжать работу по сохранности всего того, что было наработано в системе пенсионного законодательства в плане его исполнения", - отметил сенатор. Он назвал такое назначение Топилина логичным, добавил, что его опыт позволит достичь поставленных задач в этой сфере.
"Бюджет ПФР соизмерим с бюджетом страны. Это достояние, которое нужно беречь, его можно доверить только людям с высокой государственной репутацией", - сказал Рязанский. Он напомнил, что бюджет Пенсионного фонда превышает 8 триллионов рублей.
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Переход бывшего главы ПФР Дроздова в Минфин сенатор также считает обоснованным. "Дроздов опытный финансист, до назначения в Пенсионный фонд работавший в министерстве финансов", - сказал собеседник агентства.
Назначение экс-министра здравоохранения на пост руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) позволит сохранить высокий научный потенциал в медицине, сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что не только в научной, но и в практической медицине это направление востребовано. "Это касается и спорта, и высокотехнологичной медицины. Эта тема Веронике Игоревне знакома. Здесь она может применить свои знания", - сказал Рязанский.
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Валерий РязанскийАнтон ДроздовСовет Федерации РФПенсионный фонд РФМинистерство финансов РФМаксим ТопилинМоскваОбщество
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