Сенатор назвал назначения Топилина, Дроздова и Скворцовой логичными

"Я рад за такое решение, Топилин - профессионал, который будет продолжать работу по сохранности всего того, что было наработано в системе пенсионного законодательства в плане его исполнения", - отметил сенатор. Он назвал такое назначение Топилина логичным, добавил, что его опыт позволит достичь поставленных задач в этой сфере.