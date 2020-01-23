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РИА Наука
2020-01-23T13:38+0300
https://ria.ru/20200123/1563772523.html
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
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РИА Новости

Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая

12:09 23.01.2020 (обновлено: 13:38 23.01.2020)
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© Depositphotos / ElenaOdareevaМясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
© Depositphotos / ElenaOdareeva
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ученые провели генетический анализ нового коронавируса из Китая и выяснили его наиболее вероятный источник, результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Medical Virology.
Новый коронавирус, заражение которым впервые зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Ухани, крупном городе в центральном Китае, принадлежит к тому же семейству вирусов, что и хорошо известные коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома, или атипичной пневмонии, SARS-CoV и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV, унесшие сотни жизней за последние 17 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому коронавирусу название 2019-nCoV.
И SARS, и MERS классифицируются как зоонозные вирусные заболевания, то есть первые заболевшие приобрели эти вирусы от животных. Это стало возможным после того, как вирус, находясь в организме животного, претерпел ряд генетических мутаций, которые позволили ему заражать человека.
В свое время исследования показали, что первоначальным источником SARS-CoV и MERS-CoV являются летучие мыши, а промежуточным звеном между ними и человеком — верблюды и гималайские циветы.
Китайские ученые провели подробный генетический анализ нового вируса и сравнили его результаты с имеющейся генетической информацией по другим вирусам. Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является комбинацией коронавируса, обнаруженного в летучих мышах, и другого коронавируса неизвестного происхождения, а к человеку он попал от змей. В организме этих рептилий произошла рекомбинация вирусного белка, после чего стала возможной его передача от змей к человеку.
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Результаты исследования полностью подтверждают первоначальное предположение о том, что первичный источник вируса надо искать среди продуктов, продававшихся на оптовом рынке в Ухани, который стал эпицентром распространения заболевания.
Носителями смертельного вируса, по мнению ученых, являются ленточный крайт и кобра — змеи, которые часто охотятся на летучих мышей в дикой природе. Эти виды змей продавались на рынке в Ухани.
Авторы отмечают, что для подтверждения гипотезы происхождения вируса необходимо взять образцы ДНК животных, продаваемых на рынке, а также диких змей и летучих мышей. Но после вспышки заболевания рынок был продезинфицирован и закрыт, что затрудняет отслеживание источника нового вируса. В любом случае, полученные результаты чрезвычайно важны для понимания жизненного цикла 2019- nCoV и разработки вакцины против него.
Название коронавируса происходит от его формы, которая на снимках, полученных с помощью электронного микроскопа, напоминает солнечную корону. Коронавирусы передаются по воздуху и в первую очередь поражают верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт млекопитающих и птиц. Хотя большинство членов этого семейства вирусов вызывают только легкие симптомы гриппа, SARS-CoV и MERS-CoV могут инфицировать верхние и нижние дыхательные пути и заканчиваться респираторными заболеваниями и другими осложнениями у людей. Новый коронавирус 2019- nCoV обладает симптомами, сходными с SARS-CoV и MERS-CoV, вызывая тяжелые воспалительные реакции и осложнения в виде пневмонии.
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Популярные комментарии
Китайцы едят всё что шевелится... а то что не шевелится шевелят и едят. Како обычно с китайцами уж... и с корейцами (большая часть новых штаммов гриппа оттуда по миру расходится).
23 января, 15:29
GNGadel Nurtdinov
1770002
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