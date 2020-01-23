Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ученые провели генетический анализ нового коронавируса из Китая и выяснили его наиболее вероятный источник, результаты исследования Ученые провели генетический анализ нового коронавируса из Китая и выяснили его наиболее вероятный источник, результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Medical Virology.

Новый коронавирус, заражение которым впервые зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Ухани, крупном городе в центральном Китае, принадлежит к тому же семейству вирусов, что и хорошо известные коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома, или атипичной пневмонии, SARS-CoV и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV, унесшие сотни жизней за последние 17 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому коронавирусу название 2019-nCoV.

И SARS, и MERS классифицируются как зоонозные вирусные заболевания, то есть первые заболевшие приобрели эти вирусы от животных. Это стало возможным после того, как вирус, находясь в организме животного, претерпел ряд генетических мутаций, которые позволили ему заражать человека.

В свое время исследования показали, что первоначальным источником SARS-CoV и MERS-CoV являются летучие мыши, а промежуточным звеном между ними и человеком — верблюды и гималайские циветы.

Китайские ученые провели подробный генетический анализ нового вируса и сравнили его результаты с имеющейся генетической информацией по другим вирусам. Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является комбинацией коронавируса, обнаруженного в летучих мышах, и другого коронавируса неизвестного происхождения, а к человеку он попал от змей. В организме этих рептилий произошла рекомбинация вирусного белка, после чего стала возможной его передача от змей к человеку.

Результаты исследования полностью подтверждают первоначальное предположение о том, что первичный источник вируса надо искать среди продуктов, продававшихся на оптовом рынке в Ухани, который стал эпицентром распространения заболевания.

Носителями смертельного вируса, по мнению ученых, являются ленточный крайт и кобра — змеи, которые часто охотятся на летучих мышей в дикой природе. Эти виды змей продавались на рынке в Ухани.

Авторы отмечают, что для подтверждения гипотезы происхождения вируса необходимо взять образцы ДНК животных, продаваемых на рынке, а также диких змей и летучих мышей. Но после вспышки заболевания рынок был продезинфицирован и закрыт, что затрудняет отслеживание источника нового вируса. В любом случае, полученные результаты чрезвычайно важны для понимания жизненного цикла 2019- nCoV и разработки вакцины против него.