В Братиславе задержали пьяного министра окружающей среды Солимоша

ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Полиция в Полиция в Братиславе вечером в среду задержала пьяного министра окружающей среды Ласло Солимоша и его брата, которые повздорили с персоналом одного из ресторанов и разбили входную дверь в заведении, сообщил в четверг телеканал TV3

"Солимош и его брат покидали ресторан азиатской кухни в весьма подпитом состоянии. При этом Солимош кричал, что он является министром окружающей среды, а его брат ударил ногой по входной стеклянной двери заведения и разбил ее. Оба мужчины кидались деньгами в работников ресторана", - сообщило ТВ.

В свою очередь, полиция Братиславы сообщила в соцсети Facebook о том, что вечером в среду был получен вызов из ресторана азиатской кухни на Лауринской улице в центре города, куда были отправлен наряд полиции.

"Согласно имеющейся информации, двое мужчин словесно и физически напали на персонал данного ресторана, причем после вывода этих мужчин из заведения один из них разбил стеклянную часть входной двери. Прибывший наряд полиции задержал обоих мужчин, Л.С. и З.С., и препроводил их в ближайшее отделение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчины нанесли ущерб ресторану в размере 1 тысячи евро. Кроме того, после инцидента один сотрудник ресторана вынужден был обратиться за медицинской помощью.