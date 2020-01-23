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В Братиславе задержали пьяного министра окружающей среды Солимоша
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РИА Новости

В Братиславе задержали пьяного министра окружающей среды Солимоша

12:08 23.01.2020 (обновлено: 15:21 23.01.2020)
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© Фото : страница László Sólymos в FacebookМинистр окружающей среды Словакии Ласло Солимош
Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош
© Фото : страница László Sólymos в Facebook
ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Полиция в Братиславе вечером в среду задержала пьяного министра окружающей среды Ласло Солимоша и его брата, которые повздорили с персоналом одного из ресторанов и разбили входную дверь в заведении, сообщил в четверг телеканал TV3.
"Солимош и его брат покидали ресторан азиатской кухни в весьма подпитом состоянии. При этом Солимош кричал, что он является министром окружающей среды, а его брат ударил ногой по входной стеклянной двери заведения и разбил ее. Оба мужчины кидались деньгами в работников ресторана", - сообщило ТВ.
В свою очередь, полиция Братиславы сообщила в соцсети Facebook о том, что вечером в среду был получен вызов из ресторана азиатской кухни на Лауринской улице в центре города, куда были отправлен наряд полиции.
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"Согласно имеющейся информации, двое мужчин словесно и физически напали на персонал данного ресторана, причем после вывода этих мужчин из заведения один из них разбил стеклянную часть входной двери. Прибывший наряд полиции задержал обоих мужчин, Л.С. и З.С., и препроводил их в ближайшее отделение", - говорится в сообщении.
По данным полиции, мужчины нанесли ущерб ресторану в размере 1 тысячи евро. Кроме того, после инцидента один сотрудник ресторана вынужден был обратиться за медицинской помощью.
"Полиция начала расследование по статьям о хулиганстве и нанесению имущественного вреда. После допроса в полиции оба мужчины были отпущены на свободу", - говорится в сообщении полиции.
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