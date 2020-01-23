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Специалисты расследуют крушение самолета, тушившего пожары в Австралии
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РИА Новости

Специалисты расследуют крушение самолета, тушившего пожары в Австралии

12:02 23.01.2020
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© REUTERS / Maxar TechnologiesЛесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
© REUTERS / Maxar Technologies
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Потерпевший крушение в Австралии авиатанкер канадской компании Coulson Aviation, который занимался тушением лесных пожаров, был оснащен большим количеством вещества, необходимого для замедления горения, специалисты отправились на место происшествия для расследования инцидента, следует из релиза компании и заявления австралийских авиавластей.
Ранее со ссылкой на австралийские власти сообщалось, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров, в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека. По данным издания Sydney Morning Herald, обломки военно-транспортного самолета C-130 Hercules были обнаружены недалеко от города Кума на юге штата. Как сообщается, погибшие были американскими гражданами. Причины крушения пока неизвестны.
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"Австралия потеряла связь с одним из крупных авиатанкеров марки Lockheed C-130, когда он работал в районе Сноуи-Монаро на юге штата Новый Южный Уэльс. Самолет вылетел из Ричмонда в Новом Южном Уэльсе с грузом ингибитора горения и занимался борьбой с огнем. …Мы с глубоким сожалением подтверждаем смерть троих человек", - говорится в релизе, который разместил в Twitter австралийский канал 7News.
Также отмечается, что компания Coulson Aviation отправит к месту происшествия команду специалистов для помощи в операциях по оказанию чрезвычайной помощи.
В свою очередь, газета Sydney Morning Herald ссылается на комиссара сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фицсиммонса, который сообщил, что Coulson Aviation в знак уважения к погибшим и для пересмотра условий безопасности самолетов, приостановила полеты.
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При этом Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) указало, что отправляет к месту крушения команду работников, которые займутся сбором улик для дальнейшего расследования. Специалисты планируют выпустить предварительный отчет примерно через месяц.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.
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