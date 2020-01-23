Студента, застрелившего подростка в Новокузнецке, признали невменяемым

КЕМЕРОВО, 23 янв - РИА Новости. Суд в Кузбассе отправил на принудительное лечение студента Новокузнецкого колледжа, который застрелил проходившего мимо него подростка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что 24 апреля 2019 года на улице в Орджоникидзевском районе Новокузнецка нашли тело 17-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Подозреваемого в убийстве удалось задержать в течение суток, им оказался учащийся того же колледжа, в котором обучался и потерпевший. Следователю он пояснил, что вышел на улицу с оружием, так как в тот момент испытывал "необъяснимую злость", и застрелил оказавшегося поблизости человека. Экспертиза показала, что он не отдавал отчет своим действиям и не понимал общественную опасность содеянного.
"Постановлением суда мужчине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения", – говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый через интернет-магазин приобрел два пистолета для стрельбы холостыми патронами, затем переделал оружие под стрельбу боевыми, а патроны изготовил сам.