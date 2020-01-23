В Омской области владельца заправки будут судить за гибель детей

ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Обвинитель потребовал 8 лет лишения свободы для владельца заправочной станции в Омской области по делу о взрыве газового баллона, унесшем жизни пятерых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Трагедия произошла в селе Седельниково 22 января 2018 года в доме, где проживала семья с 7 приемными детьми. По версии следствия, утром того дня заправщик при уличной температуре в минус 37 градусов наполнил 12-литровый баллон местного жителя с превышением допустимой нормы (11 литров вместо восьми), не проверив техсостояние баллона и наличие в нем остатков газа. Глава многодетной семьи занес заправленный баллон в кочегарку своего двухэтажного дома. Через несколько часов в отапливаемом помещении газ расширился, произошла детонация баллона. Дом был уничтожен огнем, погибли пятеро детей в возрасте от 6 до 18 лет, приемная мать получила ожоги около 50% поверхности тела.
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг группой лиц, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, было заведено на владельца заправки, предпринимателя и депутата совета Тарского района Омской области Владимира Скиллера и его работника Евгения Сердюкова. Отца детей освободили от уголовного преследования (причинение смерти по неосторожности) после его раскаяния. В Седельниковском районном суде 22 января прошло очередное заседание по уголовному делу.
"В прениях сторон государственный обвинитель предложил назначить владельцу станции наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его работнику - в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе прокуратуры.
На следующем заседании 28 января суд заслушает позицию защиты, после чего обвиняемые выступят с последним словом. Ранее сообщалось, что Скиллер и Сердюков вину не признают.
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