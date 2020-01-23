В Омской области владельца заправки будут судить за гибель детей

Трагедия произошла в селе Седельниково 22 января 2018 года в доме, где проживала семья с 7 приемными детьми. По версии следствия, утром того дня заправщик при уличной температуре в минус 37 градусов наполнил 12-литровый баллон местного жителя с превышением допустимой нормы (11 литров вместо восьми), не проверив техсостояние баллона и наличие в нем остатков газа. Глава многодетной семьи занес заправленный баллон в кочегарку своего двухэтажного дома. Через несколько часов в отапливаемом помещении газ расширился, произошла детонация баллона. Дом был уничтожен огнем, погибли пятеро детей в возрасте от 6 до 18 лет, приемная мать получила ожоги около 50% поверхности тела.