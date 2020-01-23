Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T14:06+0300
https://ria.ru/20200123/1563771986.html
В Омской области владельца заправки будут судить за гибель детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/156378/02/1563780291_0:4:1280:724_1036x0_80_0_0_ac59224aa9b43d62db55410855ca99fa.jpg
РИА Новости

В Омской области владельца заправки будут судить за гибель детей

12:01 23.01.2020 (обновлено: 14:06 23.01.2020)
11356
© Фото : Следственное управление СК РФ по Омской областиПожар в селе Седельниково Омской области. Январь 2018
Пожар в селе Седельниково Омской области. Январь 2018
© Фото : Следственное управление СК РФ по Омской области
Пожар в селе Седельниково Омской области. Январь 2018
ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Обвинитель потребовал 8 лет лишения свободы для владельца заправочной станции в Омской области по делу о взрыве газового баллона, унесшем жизни пятерых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Трагедия произошла в селе Седельниково 22 января 2018 года в доме, где проживала семья с 7 приемными детьми. По версии следствия, утром того дня заправщик при уличной температуре в минус 37 градусов наполнил 12-литровый баллон местного жителя с превышением допустимой нормы (11 литров вместо восьми), не проверив техсостояние баллона и наличие в нем остатков газа. Глава многодетной семьи занес заправленный баллон в кочегарку своего двухэтажного дома. Через несколько часов в отапливаемом помещении газ расширился, произошла детонация баллона. Дом был уничтожен огнем, погибли пятеро детей в возрасте от 6 до 18 лет, приемная мать получила ожоги около 50% поверхности тела.
Полицейский участок Дальний в Казани
11:37
В Пермском крае женщина убила двух малолетних детей, возбуждено дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг группой лиц, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, было заведено на владельца заправки, предпринимателя и депутата совета Тарского района Омской области Владимира Скиллера и его работника Евгения Сердюкова. Отца детей освободили от уголовного преследования (причинение смерти по неосторожности) после его раскаяния. В Седельниковском районном суде 22 января прошло очередное заседание по уголовному делу.
"В прениях сторон государственный обвинитель предложил назначить владельцу станции наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его работнику - в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе прокуратуры.
На следующем заседании 28 января суд заслушает позицию защиты, после чего обвиняемые выступят с последним словом. Ранее сообщалось, что Скиллер и Сердюков вину не признают.
Машина полиции на подъезде к Крымскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018
15 ноября 2019, 10:13
В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
140235154
Обсудить 3
Омская областьПроисшествия
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Игрушка в палате детской больницы
Медики рассказали о "пьяном" мальчике, госпитализированном в Саратове
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Здание Государственной думы России в Москве
В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Лента новостейМолния