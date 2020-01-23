В Китае начался призыв 2020 года на военную службу женщин

Начиная с этого года в Китае призыв в армию проводится дважды год. Первый в этом году призыв заканчивается 15 февраля. Он ориентирован, в основном, на выпускниц и студенток вузов. Второй набор будет проводиться среди выпускниц средних школ высшей ступени, выпускниц и студенток вузов, он пройдёт с 26 июня по 15 августа. Новобранцы войдут в ряды армии 1 марта и 1 сентября соответственно.