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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-23T12:00+0300
https://ria.ru/20200123/1563771938.html
В Китае начался призыв 2020 года на военную службу женщин
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РИА Новости

В Китае начался призыв 2020 года на военную службу женщин

12:00 23.01.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкВоеннослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 23 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Начался призыв 2020 года на военную службу женщин – выпускниц высших учебных заведений.
Начиная с этого года в Китае призыв в армию проводится дважды год. Первый в этом году призыв заканчивается 15 февраля. Он ориентирован, в основном, на выпускниц и студенток вузов. Второй набор будет проводиться среди выпускниц средних школ высшей ступени, выпускниц и студенток вузов, он пройдёт с 26 июня по 15 августа. Новобранцы войдут в ряды армии 1 марта и 1 сентября соответственно.
Набор включает процедуру регистрации, медосмотра и морально-политической оценки. В ходе набора предпочтение будет отдаваться членам семей военнослужащих и павших героев.
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