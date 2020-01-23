В Сбербанке рассказали о наступившей в мире эпидемии цифрового аутизма

ДАВОС (Швейцария), 23 янв - РИА Новости. Мир захватила эпидемия цифрового аутизма, когда молодые люди не могут долго общаться вживую и уходят в социальные сети, заявил научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Мир захватила эпидемия цифрового аутизма, когда молодые люди не могут долго общаться вживую и уходят в социальные сети, заявил научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов.

"Что мы наблюдаем в настоящий момент? Уже в 1997 году количество экранного времени сравнялось с количеством времени, которое мы использовали, общаясь лицом к лицу. В момент появления iPhone, в 2007 году, экранное время человека составляло более 8 часов, тогда как общение лицом к лицу - уже менее 2 часов. И, как вы понимаете, эта тенденция дальше только усиливалась. В результате то, что мы имеем сейчас, - это, по сути дела, эпидемия цифрового аутизма", - сказал он, выступая на Деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Курпатов пояснил, что цифровой аутизм - это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом и не интересуются внутренним миром другого человека. Другие люди становятся заменяемыми, потому что человек перестает видеть ценность каждого из них по отдельности. "Даже на свиданиях люди предпочитают телефон нежели общение с человеком, на свидание с которым они пришли", - подчеркнул он.

Он отметил, что это имеет серьезные негативные последствия для психики. Так, если человек проводит в телефоне больше 2,5-3 часов в день, то у него резко возрастают показатели депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей.