Круглый стол о выходе Британии из ЕС

Участники:
- член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник (в ранге посла) Посольства Российской Федерации в Великобритании (2011–2017 гг.), член РСМД Александр КРАМАРЕНКО;
- руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена АНАНЬЕВА;
- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.
31 января Великобритания должна официально покинуть Евросоюз. Обе палаты британского парламента - Палата общин и Палата лордов - утвердили законопроект о брекзите; документ направлен королеве. Из принятого законопроекта следует, что на брекзит у правительства будет время до конца 2020 года.
Что ждет Британию после "развода" с ЕС? Могут ли возникнуть сложности в "переходный" период? Как Евросоюз переживет "потерю" одного из своих членов?
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- член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник (в ранге посла) Посольства Российской Федерации в Великобритании (2011–2017 гг.), член РСМД Александр КРАМАРЕНКО;
- руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена АНАНЬЕВА;
- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.
31 января Великобритания должна официально покинуть Евросоюз. Обе палаты британского парламента - Палата общин и Палата лордов - утвердили законопроект о брекзите; документ направлен королеве. Из принятого законопроекта следует, что на брекзит у правительства будет время до конца 2020 года.
Что ждет Британию после "развода" с ЕС? Могут ли возникнуть сложности в "переходный" период? Как Евросоюз переживет "потерю" одного из своих членов?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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