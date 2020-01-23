МИД предупредил россиян о демонстрациях в Британии, Франции и США

"Бразилия, Великобритания, США, Франция, Швейцария – 26 января запланированы демонстрации солидарности с протестными выступлениями в Ливане; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
В МИД отметили, что в Лондоне в связи с ремонтными работами планируется закрытие ж/д станции King's Cross 25-26 января и 29 февраля - 1 марта, в связи с чем ожидаются изменения в расписании поездов.
Также в министерстве предупредили, что до 24 января закрыт международный аэропорт Сиднея (SYD) в Австралии в связи с продолжающимися природными пожарами.