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МИД предупредил россиян о демонстрациях в Британии, Франции и США
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о демонстрациях в Британии, Франции и США

11:53 23.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о планирующихся 26 января демонстрациях солидарности с ливанскими протестами в Бразилии, Великобритании, США, Франции и Швейцарии.
"Бразилия, Великобритания, США, Франция, Швейцария – 26 января запланированы демонстрации солидарности с протестными выступлениями в Ливане; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
11:41
МИД предупредил россиян о манифестации профсоюзов в Афинах 25 января
В МИД отметили, что в Лондоне в связи с ремонтными работами планируется закрытие ж/д станции King's Cross 25-26 января и 29 февраля - 1 марта, в связи с чем ожидаются изменения в расписании поездов.
Также в министерстве предупредили, что до 24 января закрыт международный аэропорт Сиднея (SYD) в Австралии в связи с продолжающимися природными пожарами.
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МИД РФВеликобританияФранцияШвейцарияБразилияСШАВ мире
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