Голикова заявила, что Васильева продолжит работу по линии образования

"Поскольку багаж знаний у Ольги Юрьевны в сфере образования очень большой, то мы с ней уже договорились, что мы будем взаимодействовать, и она будет работать не только с министерством просвещения, она будет работать и с правительством по тому направлению, которое ей любимо, знакомо. Она будет всегда востребована и всегда будет членом нашего коллектива", - сказала Голикова, представляя Кравцова коллективу Минпросвещения.