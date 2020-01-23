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2020-01-23T11:48+0300
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Голикова заявила, что Васильева продолжит работу по линии образования
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РИА Новости

Голикова заявила, что Васильева продолжит работу по линии образования

11:48 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОльга Васильева
Ольга Васильева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что экс-министр просвещения Ольга Васильева будет востребована и продолжит работать по линии образования.
Ранее президент России Владимир Путин назначил министром просвещения РФ главу Рособрнадзора Сергея Кравцова. В правительстве Дмитрия Медведева эту должность занимала Васильева.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения РФ по вопросу Об итогах деятельности министерства просвещения Российской Федерации за 2018 год и задачах на 2019 год
13 января, 01:32
Биография Ольги Васильевой
"Поскольку багаж знаний у Ольги Юрьевны в сфере образования очень большой, то мы с ней уже договорились, что мы будем взаимодействовать, и она будет работать не только с министерством просвещения, она будет работать и с правительством по тому направлению, которое ей любимо, знакомо. Она будет всегда востребована и всегда будет членом нашего коллектива", - сказала Голикова, представляя Кравцова коллективу Минпросвещения.
Вице-премьер поблагодарила Васильеву за то, что за 1,5 года совместной работы были заложены основы национального проекта "Образование". Очень многое было сделано, чтобы наладить отношения с регионами, запустить все нужные процессы, отметила вице-премьер.
"Я думаю, что у Ольги Юрьевны, и у коллектива... все удалось, все получилось, поэтому я хочу искренне, Ольга Юрьевна, вас и коллектив поблагодарить за эту работу", - добавила Голикова.
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Ольга ВасильеваСергей КравцовТатьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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