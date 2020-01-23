Голикова заявила, что Васильева продолжит работу по линии образования

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что экс-министр просвещения Ольга Васильева будет востребована и продолжит работать по линии образования.
Ранее президент России Владимир Путин назначил министром просвещения РФ главу Рособрнадзора Сергея Кравцова. В правительстве Дмитрия Медведева эту должность занимала Васильева.
13 января, 01:32Биография Ольги Васильевой
"Поскольку багаж знаний у Ольги Юрьевны в сфере образования очень большой, то мы с ней уже договорились, что мы будем взаимодействовать, и она будет работать не только с министерством просвещения, она будет работать и с правительством по тому направлению, которое ей любимо, знакомо. Она будет всегда востребована и всегда будет членом нашего коллектива", - сказала Голикова, представляя Кравцова коллективу Минпросвещения.
Вице-премьер поблагодарила Васильеву за то, что за 1,5 года совместной работы были заложены основы национального проекта "Образование". Очень многое было сделано, чтобы наладить отношения с регионами, запустить все нужные процессы, отметила вице-премьер.
"Я думаю, что у Ольги Юрьевны, и у коллектива... все удалось, все получилось, поэтому я хочу искренне, Ольга Юрьевна, вас и коллектив поблагодарить за эту работу", - добавила Голикова.