В Омске уволили врачей, отказавшихся делать пациенту перевязку

ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Терапевта и хирурга уволили из горбольницы №11 в Омске после отказа сделать перевязку пациенту, сообщили в четверг РИА Новости в областном минздраве.
Житель Омска ранее разместил в социальной сети "ВКонтакте" сообщение об инциденте. Он сообщил, что просил у дежурного врача и медиков перевязать его отца, а после многочисленных отказов сам сделал перевязку. Как сообщили СМИ, сыну пенсионера "пришлось делать перевязку в антисанитарных условиях". Инцидентом заинтересовался центральный аппарат СК РФ.
"Администрация медучреждения провела служебное расследование. Были выявлены нарушения должностных обязанностей со стороны двух медицинских работников – дежурного терапевта и хирурга. Вынесено дисциплинарное взыскание. С работниками расторгнуты трудовые отношения 22 января", - сообщили в минздраве.
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