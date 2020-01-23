В Омске уволили врачей, отказавшихся делать пациенту перевязку

"Администрация медучреждения провела служебное расследование. Были выявлены нарушения должностных обязанностей со стороны двух медицинских работников – дежурного терапевта и хирурга. Вынесено дисциплинарное взыскание. С работниками расторгнуты трудовые отношения 22 января", - сообщили в минздраве.