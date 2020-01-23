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В Египте ребенок съел лапшу быстрого приготовления и умер
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РИА Новости

В Египте ребенок съел лапшу быстрого приготовления и умер

11:43 23.01.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовБыстрое питание
Быстрое питание
© РИА Новости / Антон Денисов
Быстрое питание. Архивное фото
КАИР, 23 янв - РИА Новости. Девятилетний ребенок скончался на севере Египта вскоре после употребления порции лапши быстрого приготовления, сообщил портал Akhbar el-Youm.
Инцидент произошел в городе Махалля Кубра на севере страны в провинции Гарбия.
Родители мальчика сообщили прибывшим на место происшествия полицейским, что перед смертью он съел порцию лапши быстрого приготовления.
"Согласно отчету медиков, смерть наступила в результате повышения кровяного давления и сердечного приступа", - сообщает портал.
Специалисты уголовного розыска начали расследование обстоятельств смерти мальчика.
Лапша быстрого приготовления
28 октября 2019, 11:55
Как делают лапшу быстрого приготовления
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ЕгипетВ мире
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