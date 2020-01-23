В Египте ребенок съел лапшу быстрого приготовления и умер

КАИР, 23 янв - РИА Новости. Девятилетний ребенок скончался на севере Египта вскоре после употребления порции лапши быстрого приготовления, сообщил портал Akhbar el-Youm.
Инцидент произошел в городе Махалля Кубра на севере страны в провинции Гарбия.
Родители мальчика сообщили прибывшим на место происшествия полицейским, что перед смертью он съел порцию лапши быстрого приготовления.
"Согласно отчету медиков, смерть наступила в результате повышения кровяного давления и сердечного приступа", - сообщает портал.
Специалисты уголовного розыска начали расследование обстоятельств смерти мальчика.
28 октября 2019, 11:55Как делают лапшу быстрого приготовления