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МИД предупредил россиян о манифестации профсоюзов в Афинах 25 января
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестации профсоюзов в Афинах 25 января

11:41 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о манифестации профсоюзов и повышенных мерах безопасности в Греции 25 января.
"Греция – 25 января в городе Афины ожидается манифестация профсоюзов; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также министерство предупредило о манифестации в городе Претория в ЮАР 23 января и антиправительственных демонстрациях в венесуэльском Каракасе 23 и 28 января, ожидаются повышенные меры безопасности и ограничение движение транспорта.
В Грузии с 23 по 25 января прогнозируется ухудшение погодных условий, ожидаются сильные снегопады, возможен сход лавин и оползней, будет ограничено движения транспорта, предупреждает МИД РФ.
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