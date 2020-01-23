МИД предупредил россиян о манифестации профсоюзов в Афинах 25 января

"Греция – 25 января в городе Афины ожидается манифестация профсоюзов; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также министерство предупредило о манифестации в городе Претория в ЮАР 23 января и антиправительственных демонстрациях в венесуэльском Каракасе 23 и 28 января, ожидаются повышенные меры безопасности и ограничение движение транспорта.
В Грузии с 23 по 25 января прогнозируется ухудшение погодных условий, ожидаются сильные снегопады, возможен сход лавин и оползней, будет ограничено движения транспорта, предупреждает МИД РФ.
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