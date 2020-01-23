Голикова рассказала, когда должны представить поправки в бюджет

"Вы совместно с правительством регионов и правительством Российской Федерации должны очень быстро оценить дополнительную потребность в школьных местах, мы с вами такую работу уже начали. Очень быстро, потому что уже министерство финансов к 11 февраля текущего года должно представить согласованные с вами поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, поэтому особого времени на раскачку нет", - сказала она, представляя нового министра просвещения Сергея Кравцова коллективу ведомства.