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Голикова рассказала, когда должны представить поправки в бюджет
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РИА Новости

Голикова рассказала, когда должны представить поправки в бюджет

11:39 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министерство финансов должно представить поправки в бюджет на 2020-2022 годы к 11 февраля текущего года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что первоочередными для министерства являются темы, связанные с достижением национальных целей, исполнением нацпроектов и послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
"Вы совместно с правительством регионов и правительством Российской Федерации должны очень быстро оценить дополнительную потребность в школьных местах, мы с вами такую работу уже начали. Очень быстро, потому что уже министерство финансов к 11 февраля текущего года должно представить согласованные с вами поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, поэтому особого времени на раскачку нет", - сказала она, представляя нового министра просвещения Сергея Кравцова коллективу ведомства.
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