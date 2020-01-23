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В Подольске пятьдесят человек эвакуировали на бывшем заводе "Зингер"
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РИА Новости

В Подольске пятьдесят человек эвакуировали на бывшем заводе "Зингер"

11:35 23.01.2020 (обновлено: 11:38 23.01.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Подольске. 23 января 2020
Пожар в Подольске. 23 января 2020
© Фото : МЧС России
Пожар в Подольске. 23 января 2020
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 50 человек эвакуировали из здания бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске из-за возгорания на площади 500 квадратных метров, открытое горение удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 10.00 поступило сообщение о задымлении на территории бывшего завода "Зингер" по адресу: городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 25", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, до прибытия первых пожарных подразделений из здания были эвакуированы 50 человек.
"В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров", - добавил представитель ведомства. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 86 человек и 24 единицы техники.
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МЧС РФПодольскРоссияПроисшествия
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