Путин рассказал о плотной работе с Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил, что они плотно работают с премьером Израиля и выразил уверенность в том, что его визит пойдет на пользу развитию двусторонних отношений.

Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Также российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.

"Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром, давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развития наших двухсторонних отношений. И конечно, у нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах Холокоста", - сказал Путин.

Он поблагодарил премьера Израиля и его супругу за приглашение и гостеприимство.

Российский лидер, приехав на встречу, вручил супруге Нетаньяху букет цветов, тепло поприветствовав ее. Затем, кратко пообщавшись с лидером Израиля, Путин оставил запись в гостевой книге.

Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.

Ожидается, что Путин примет участие в церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера. Кроме того, президент встретится с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.