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Путин рассказал о плотной работе с Нетаньяху
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РИА Новости

Путин рассказал о плотной работе с Нетаньяху

11:32 23.01.2020 (обновлено: 11:42 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил, что они плотно работают с премьером Израиля и выразил уверенность в том, что его визит пойдет на пользу развитию двусторонних отношений.
Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Также российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
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"Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром, давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развития наших двухсторонних отношений. И конечно, у нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах Холокоста", - сказал Путин.
Он поблагодарил премьера Израиля и его супругу за приглашение и гостеприимство.
Российский лидер, приехав на встречу, вручил супруге Нетаньяху букет цветов, тепло поприветствовав ее. Затем, кратко пообщавшись с лидером Израиля, Путин оставил запись в гостевой книге.
Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.
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Ожидается, что Путин примет участие в церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера. Кроме того, президент встретится с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
Также в плане рабочего графика российского лидера запланирована встреча с президентом Израиля Реувеном Ривлином.
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Реувен РивлинВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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