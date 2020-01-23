В минэкологии объяснили, почему река в Челябинске стала зеленой

"Вызвано это попаданием в реку органического красителя уранин А. Его добавляют, чтобы выявить протечки в трубах. Очевидно, вода с уранином из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем – и в реку. Этот краситель абсолютно безопасен для человека. Но, несмотря на это, сброс в водные объекты стоков запрещен", - написал Безруков в своем Telegram-канале.