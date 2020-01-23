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В минэкологии объяснили, почему река в Челябинске стала зеленой
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РИА Новости

В минэкологии объяснили, почему река в Челябинске стала зеленой

11:28 23.01.2020 (обновлено: 11:45 23.01.2020)
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© Фото : группа во ВКонтакте "Типичный Челябинск"Вода в реке Миасс, окрашенная в зеленый цвет
Вода в реке Миасс, окрашенная в зеленый цвет
© Фото : группа во ВКонтакте "Типичный Челябинск"
ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Небольшая часть реки Миасс в Челябинске окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за попадания в воду органического красителя уранина, опасности для человека он не представляет, сообщил в четверг начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота минэкологии региона Виталий Безруков.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещена фотография, где видна часть реки Миасс, окрашенная в ярко-зеленый цвет.
"Вызвано это попаданием в реку органического красителя уранин А. Его добавляют, чтобы выявить протечки в трубах. Очевидно, вода с уранином из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем – и в реку. Этот краситель абсолютно безопасен для человека. Но, несмотря на это, сброс в водные объекты стоков запрещен", - написал Безруков в своем Telegram-канале.
В настоящее время в Металлургический район Челябинска направлены инспекторы минэкологии, чтобы зафиксировать данный факт, после чего информация будет передана в городское управление дорожного хозяйства, на чьем балансе находятся ливнёвки, уточнил он. Специалисты управления должны будут найти источник протечки и совместно с ответственными лицами его устранить, пояснил Безруков.
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Виталий БезруковЧелябинскПроисшествия
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