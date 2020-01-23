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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-23T11:36+0300
https://ria.ru/20200123/1563769899.html
Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии в Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/155361/40/1553614075_0:109:3447:2048_1036x0_80_0_0_4af2d30d82b3999010bf35e244438594.jpg
РИА Новости

Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии в Алеппо

11:27 23.01.2020 (обновлено: 11:36 23.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии в районе Алеппо
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. До 50 боевиков попытались атаковать позиции правительственных войск в Алеппо, это первая попытка наступления со времен освобождения города, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
"Ранее, 22 января, отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо с двух направлений: Рашидин-1 и Баллирамун. Атака поддерживалась огнем минометов. Данная атака - первая попытка наступления бандформирований на позиции правительственных войск, обороняющих город, со времени его освобождения от террористов", - говорится в сообщении.
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
11:19Война в Сирии
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Подчеркивается, что наступление было отражено.
"Бандформирования понесли потери – семь боевиков уничтожено, девять ранено. Среди военнослужащих ВС Сирии – двое убитых и четыре раненых", - добавляется в сообщении.
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Война в СирииСирияАлеппо
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