Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии в Алеппо

"Ранее, 22 января, отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо с двух направлений: Рашидин-1 и Баллирамун. Атака поддерживалась огнем минометов. Данная атака - первая попытка наступления бандформирований на позиции правительственных войск, обороняющих город, со времени его освобождения от террористов", - говорится в сообщении.