Стало известно, кто станет главным героем в приквеле "Голодных игр"

Из цитаты, опубликованной изданием, становится понятно, что история происходит за 64 года до событий, описанных в антиутопии "Голодные игры".

Автор рассказывает о молодости будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем, в котором каждый год проходит "бойня" между детьми и подростками.

До этого было неизвестно, как Сноу пришел к власти, чем занимался и связывали ли его с кем-нибудь романтические отношения. Ожидается, что в "Балладе о певчих птицах и змеях" Коллинз все это опишет.