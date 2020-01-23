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Культура
2020-01-23T17:42+0300
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Стало известно, кто станет главным героем в приквеле "Голодных игр"
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РИА Новости

Стало известно, кто станет главным героем в приквеле "Голодных игр"

17:42 23.01.2020
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© Фото : ВольгаКадр из фильма "Голодные игры"
Кадр из фильма Голодные игры
© Фото : Вольга
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стало известно, что главным героем нового романа писательницы Сюзанны Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях" станет Кориолан Сноу (президент Панема), сообщает The Guardian.
Из цитаты, опубликованной изданием, становится понятно, что история происходит за 64 года до событий, описанных в антиутопии "Голодные игры".
Автор рассказывает о молодости будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем, в котором каждый год проходит "бойня" между детьми и подростками.
До этого было неизвестно, как Сноу пришел к власти, чем занимался и связывали ли его с кем-нибудь романтические отношения. Ожидается, что в "Балладе о певчих птицах и змеях" Коллинз все это опишет.
Ранее СМИ писали, что книга выйдет в мае 2020 года, после этого начнется работа к киноадаптации.
В фильмах "Голодные игры" президента играл лауреат "Золотого глобуса" Дональд Сазерленд.
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