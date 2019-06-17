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РИА Новости
Культура

Создатели "Голодных игр" планируют выпустить приквел

Вчера, 21:08
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© Фото : Color Force/Lionsgate (2015)Кадр из фильма: "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II"
Кадр из фильма: Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
© Фото : Color Force/Lionsgate (2015)
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американская писательница Сьюзан Коллинз планирует выпуск приквела "Голодных игр" в мае 2020 года. Киностудия Lionsgate тесно сотрудничает с ней над фильмом, сообщает THR.
Представители киностудии думают о работе над очередным блокбастером по "Голодныи играм", так как создательница трилогии написала новый роман.
"Мы с нетерпением ждем выхода следующей книги Сюзанн. Мы общались с ней в процессе написания, а теперь рассматриваем совместную работу над фильмом", - сказал председатель группы Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк.
Действия нового романа развернутся за 64 года до старта оригинальной серии "Голодных игр" и будут приурочены к началу Десятых Игр.
В 2012 году вышел первый фильм из четырех блокбастеров по мотивам романов "Голодные игры", в котором главную роль Китнисс Эвердин исполнила Дженнифер Лоуренс. В фильмах также снимались Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон, Элизабет Бэнкс и др.
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