Путин в Иерусалиме проводит переговоры с Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Российский лидер Российский лидер Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Также российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.

Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.

Нет, глаза вас не обманывают. Да, это два совершенно одинаковых ауруса в Иерусалиме. В одном из них Путин pic.twitter.com/PH0Igqs1c1 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020

Также ожидается, что Путин примет участие в церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера. Кроме того, президент встретится с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.