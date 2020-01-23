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Путин в Иерусалиме проводит переговоры с Нетаньяху
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РИА Новости

Путин в Иерусалиме проводит переговоры с Нетаньяху

11:19 23.01.2020 (обновлено: 11:43 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Также российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
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Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.
Также ожидается, что Путин примет участие в церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера. Кроме того, президент встретится с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
Также в плане рабочего графика российского лидера запланирована встреча с президентом Израиля Реувеном Ривлином.
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СобиборРеувен РивлинЛенинградВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимЛеонИзраильВ мире
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