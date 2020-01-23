Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Уточняется, что 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка около 200 членов группировки "Исламская партия Туркестана"* при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух "джихад-мобилей" несколько раз атаковали позиции сирийских вооруженных сил.
"Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением "баллонометов", реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства", — говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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