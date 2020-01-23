Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

Уточняется, что 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка около 200 членов группировки "Исламская партия Туркестана"* при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух "джихад-мобилей" несколько раз атаковали позиции сирийских вооруженных сил.