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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-23T12:20+0300
https://ria.ru/20200123/1563769506.html
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
https://cdn22.img.ria.ru/images/156161/37/1561613701_211:0:3543:1874_1036x0_80_0_0_9648b7d496260380ae9885b33e703271.jpg
РИА Новости

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

11:19 23.01.2020 (обновлено: 12:20 23.01.2020)
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Уточняется, что 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка около 200 членов группировки "Исламская партия Туркестана"* при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух "джихад-мобилей" несколько раз атаковали позиции сирийских вооруженных сил.
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
19 января, 20:25Война в Сирии
Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе
"Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением "баллонометов", реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства", — говорится в сообщении.
Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в сирийском Идлибе начиная с полуночи 12 января. С тех пор было зафиксировано более 400 нарушений.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Сирия
Популярные комментарии
Конечно, как только Турция и Европа через Россию принудили армию Сирии к перемирию, так сразу же террористы пошли в атаку, чтобы Запад опять начал обвинять Сирию в боевых действиях. Отлаженная схема.
23 января, 12:28
ВИВасилий Иванов
4500101
сколько раз писали что там всех победили
23 января, 13:18
социопат василий
20502016
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