В Госдуме назвали планируемый меджлисом* поход на Крым жестом отчаяния

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что объявленный марш на Крым представителей "Меджлиса крымско-татарского народа"* - это жест отчаяния и проявление политического бессилия.
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
"Заявление лидеров меджлиса* о грядущем политическим марше в сторону крымской границы - это жест отчаяния, демонстрация откровенного политического бессилия. Рефат Чубаров и его сторонники надоели всем, в том числе и президенту Украины, который лишил их финансирования, так как не видит результатов работы", - заявил Бальбек РИА Новости.
Он считает, что население Крыма не верит Чубарову. За последние пять лет, по словам Бальбека, заявлялось столько маршей и движений в сторону крымской границы, что "уже со счета сбились и перестали этому верить".
"Обещанный рупор, который должен был заставить крымчан начать движение в сторону Украины, надрывался до крика – и охрип. И поэтому остается последнее – "марш отчаяния", - добавил депутат.
Он уверен, что это лишь громкие слова, и сомневается в большом числе сторонников политической акции. По его мнению, Чубаров и его сторонники - это "единственные люди, которые считают себя достойными столь ничтожной политической акции".
"Так что 2 мая, в лучшем случае, Рефат Чубаров со стороны украинской границы что-нибудь покричит в мегафон, но его слова на такие расстояния не долетают. Он говорил и говорит только для себя, все остальные его не слышат и не желают слышать", - заключил Бальбек.
* Экстремистская организация, запрещенная в России