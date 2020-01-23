В Госдуме назвали планируемый меджлисом* поход на Крым жестом отчаяния

"Так что 2 мая, в лучшем случае, Рефат Чубаров со стороны украинской границы что-нибудь покричит в мегафон, но его слова на такие расстояния не долетают. Он говорил и говорит только для себя, все остальные его не слышат и не желают слышать", - заключил Бальбек.