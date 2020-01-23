Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T11:09+0300
https://ria.ru/20200123/1563768968.html
В Госдуме назвали планируемый меджлисом* поход на Крым жестом отчаяния
https://cdn23.img.ria.ru/images/156376/69/1563766918_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1c3b9526fdf0e240b43201bd5427fb83.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали планируемый меджлисом* поход на Крым жестом отчаяния

11:09 23.01.2020
7541
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтела с надписью "Крым" у пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Стела с надписью "Крым" у пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что объявленный марш на Крым представителей "Меджлиса крымско-татарского народа"* - это жест отчаяния и проявление политического бессилия.
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
Наталья Поклонская
10:52
Поклонская: участников похода на Крым встретят "автозаки с шариками"
"Заявление лидеров меджлиса* о грядущем политическим марше в сторону крымской границы - это жест отчаяния, демонстрация откровенного политического бессилия. Рефат Чубаров и его сторонники надоели всем, в том числе и президенту Украины, который лишил их финансирования, так как не видит результатов работы", - заявил Бальбек РИА Новости.
Он считает, что население Крыма не верит Чубарову. За последние пять лет, по словам Бальбека, заявлялось столько маршей и движений в сторону крымской границы, что "уже со счета сбились и перестали этому верить".
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
10:29
В Госдуме заявили о готовности "остудить пыл" участников марша на Крым
"Обещанный рупор, который должен был заставить крымчан начать движение в сторону Украины, надрывался до крика – и охрип. И поэтому остается последнее – "марш отчаяния", - добавил депутат.
Он уверен, что это лишь громкие слова, и сомневается в большом числе сторонников политической акции. По его мнению, Чубаров и его сторонники - это "единственные люди, которые считают себя достойными столь ничтожной политической акции".
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк
10:18
В Крыму назвали "поход" Чубарова тактикой смелого зайца
"Так что 2 мая, в лучшем случае, Рефат Чубаров со стороны украинской границы что-нибудь покричит в мегафон, но его слова на такие расстояния не долетают. Он говорил и говорит только для себя, все остальные его не слышат и не желают слышать", - заключил Бальбек.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом
10:01
В Крыму рассказали, зачем меджлису* нужен "поход" на полуостров
55322106
Обсудить 6
Руслан БальбекРефат ЧубаровГосдума РФКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Создать в Крыму крымско-татарскую республику, наподобие Татарстана и все дела. Чего боимся?
23 января, 11:12
николай агнин
2100029
Точно! Дел-то на копейку!
23 января, 11:43
Н2Ник 2 2
130009
Рекомендуем
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ рассказало о провале Зеленского в Давосе
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Строительство газопровода Северный поток — 2
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока — 2"
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на предложение Водонаевой оштрафовать ее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Лента новостейМолния