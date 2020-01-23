В Пермском крае многодетная мать убила двух своих детей

"По предварительной информации, в утреннее время 23 января женщина, имеющая четырех несовершеннолетних детей, причинила двум из них смертельные травмы", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

По поручению прокурора Пермского края организована проверка причин и условий, способствующих совершению противоправных действий в отношении детей в городе Кудымкаре. На место происшествия выехала комиссия, возглавляемая заместителем прокурора региона Андреем Назаровым, в составе которой начальник отдела прокуратуры края по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и иные представители аппарата регионального надзорного ведомства, а также Кудымкарский городской прокурор, информирует ведомство.