В Пермском крае многодетная мать убила двух своих детей

УФА, 23 янв – РИА Новости. Женщина, воспитывающая четверых детей в пермском Кудымкаре, убила двух из них, проводится проверка, сообщает прокуратура Пермского края.
"По предварительной информации, в утреннее время 23 января женщина, имеющая четырех несовершеннолетних детей, причинила двум из них смертельные травмы", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
5 декабря 2019, 08:53Пятнадцать лет получила жительница Бийска, убившая 11-месячную дочь
По поручению прокурора Пермского края организована проверка причин и условий, способствующих совершению противоправных действий в отношении детей в городе Кудымкаре. На место происшествия выехала комиссия, возглавляемая заместителем прокурора региона Андреем Назаровым, в составе которой начальник отдела прокуратуры края по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и иные представители аппарата регионального надзорного ведомства, а также Кудымкарский городской прокурор, информирует ведомство.
"В ходе проведения надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана уголовно-правовая оценка полноты реализации полномочий органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает прокуратура региона.