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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-23T11:04+0300
https://ria.ru/20200123/1563768544.html
Глава фракции ЕР призвал одобрить проект о поправке в Конституцию
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РИА Новости

Глава фракции ЕР призвал одобрить проект о поправке в Конституцию

11:01 23.01.2020 (обновлено: 11:04 23.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Неверов
Сергей Неверов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия", зампред Госдумы Сергей Неверов призвал все фракции одобрить в первом чтении президентский проект о поправке в Конституцию РФ.
"Я призываю всех поддержать в первом чтении те важные изменения в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.
По его мнению, "самое важное и самое близкое, понятное людям – это социальный блок поправок. "То, что касается каждого ежедневно. То, что дает уверенность в завтрашнем дне", - сказал Неверов.
Политик отметил, что Россия проделала огромный путь с момента принятия Конституции. При этом он подчеркнул, что права и свободы граждан должны остаться незыблемыми и неукоснительно исполняться.
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"И теперь в эти права граждан (и в то же время в обязанности государства) добавляются конкретные социальные гарантии", - отметил Неверов.
В понедельник в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
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Часть предложений касается полномочий Государственной Думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
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