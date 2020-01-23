Глава фракции ЕР призвал одобрить проект о поправке в Конституцию

"Я призываю всех поддержать в первом чтении те важные изменения в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.

По его мнению, "самое важное и самое близкое, понятное людям – это социальный блок поправок. "То, что касается каждого ежедневно. То, что дает уверенность в завтрашнем дне", - сказал Неверов.

Политик отметил, что Россия проделала огромный путь с момента принятия Конституции. При этом он подчеркнул, что права и свободы граждан должны остаться незыблемыми и неукоснительно исполняться.

"И теперь в эти права граждан (и в то же время в обязанности государства) добавляются конкретные социальные гарантии", - отметил Неверов.

В понедельник в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной Думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.