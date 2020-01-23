В прокуратуре рассказали о семье саратовского "пьяного" школьника

Ранее полиция сообщила, что 10-летний ученик четвертого класса школы в среду вечером попал в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация". Со слов матери мальчика, сын днем ушел погулять на каток, а вечером ей по телефону сообщили, что он госпитализирован с алкогольным опьянением. Скорую помощь ему вызвала прохожая, к которой мальчик обратился из-за плохого самочувствия. По данным областного минздрава, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.