В прокуратуре рассказали о семье саратовского "пьяного" школьника

САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семья 10-летнего школьника, госпитализированного с признаками алкогольного опьянения, предварительно, является благополучной, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области.
Ранее полиция сообщила, что 10-летний ученик четвертого класса школы в среду вечером попал в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация". Со слов матери мальчика, сын днем ушел погулять на каток, а вечером ей по телефону сообщили, что он госпитализирован с алкогольным опьянением. Скорую помощь ему вызвала прохожая, к которой мальчик обратился из-за плохого самочувствия. По данным областного минздрава, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
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"По предварительным данным, семья (у ребенка) благополучная, полная, есть еще один ребенок. Мальчик ни в каких деструктивных группах не состоит", - сказала собеседница агентства.
Ранее в прокуратуре сообщили, что ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию мальчика. Полиция также проводит проверку по факту госпитализации ребенка.
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