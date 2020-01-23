Поклонская: участников похода на Крым встретят "автозаки с шариками"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что представителей планируемого марша на Крым будут ждать "праздничные автозаки", на которых им устроят автопробег по полуострову.
Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
"Ну, мы вас будем ждать. И после "великого" похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.
По ее мнению, анонсируемый марш в Крым максимум дойдет до границ полуострова.
"Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти "герои" на камеру расскажут журналистам, как они всех победили. Все, расходимся — цирк до нас не доедет. Советую "предводителю" Чубарову зайти к психологу перед своим походом. Ну, на всякий случай. Чтобы он опять не забыл русский язык, когда со мной встретится — как это было в прошлый раз", - подчеркнула Поклонская.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.