Поклонская: участников похода на Крым встретят "автозаки с шариками"

"Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти "герои" на камеру расскажут журналистам, как они всех победили. Все, расходимся — цирк до нас не доедет. Советую "предводителю" Чубарову зайти к психологу перед своим походом. Ну, на всякий случай. Чтобы он опять не забыл русский язык, когда со мной встретится — как это было в прошлый раз", - подчеркнула Поклонская.