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2020-01-23T10:52+0300
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Поклонская: участников похода на Крым встретят "автозаки с шариками"
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РИА Новости

Поклонская: участников похода на Крым встретят "автозаки с шариками"

10:52 23.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что представителей планируемого марша на Крым будут ждать "праздничные автозаки", на которых им устроят автопробег по полуострову.
Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
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"Ну, мы вас будем ждать. И после "великого" похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.
По ее мнению, анонсируемый марш в Крым максимум дойдет до границ полуострова.
"Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти "герои" на камеру расскажут журналистам, как они всех победили. Все, расходимся — цирк до нас не доедет. Советую "предводителю" Чубарову зайти к психологу перед своим походом. Ну, на всякий случай. Чтобы он опять не забыл русский язык, когда со мной встретится — как это было в прошлый раз", - подчеркнула Поклонская.
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10:46
В Крыму заявили, что марш Чубарова закончится у границ полуострова
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
9591012
Обсудить 1
Рефат ЧубаровНаталья ПоклонскаяГосдума РФВерховная Рада УкраиныКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если анонсируют прорыв через границу, "Шарики" должны быть четвероногие и с большими-большими зубами.
23 января, 11:09
lizander_57 Лизандер
570000
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