В Пермском крае маленький ребенок умер после операции

"Мы экстренно обратились к дежурному педиатру, с жалобой на боль в животе. Который направил нас к дежурному хирургу в приёмное отделение, после осмотра и по результатам анализов, поставил диагноз аппендицит. Больше никаких обследований не было. Была назначена операция по удалению аппендицита", - пишет отец. По его словам, после операции спустя несколько часов, малыш, не приходя в сознание, умер.