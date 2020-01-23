В Пермском крае маленький ребенок умер после операции

УФА, 23 янв – РИА Новости. Эксперты проверяют качество медицинской помощи, оказанной докторами пермского города Чернушка маленькому ребенку, который скончался после операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В ночь на 18 января в больницу Чернушки поступил ребёнок с болью в животе. Он был осмотрен медиками, была оказана необходимая медицинская помощь. Но, к сожалению, малыша спасти не удалось. В настоящее время проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи. Специалисты Министерства здравоохранения держат ситуацию на контроле. Говорить о каких-либо дефектах оказания медицинской помощи пока рано", - сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края.
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Родители ребенка считают, что малыш мог умереть из-за неправильных действий врачей. Телеканал СТС-Чернушка опубликовал письмо отца малыша в социальной сети "ВКонтакте".
"Мы экстренно обратились к дежурному педиатру, с жалобой на боль в животе. Который направил нас к дежурному хирургу в приёмное отделение, после осмотра и по результатам анализов, поставил диагноз аппендицит. Больше никаких обследований не было. Была назначена операция по удалению аппендицита", - пишет отец. По его словам, после операции спустя несколько часов, малыш, не приходя в сознание, умер.
"Предварительные результаты, проведенные 20 января, после патологоанатомической экспертизы показали заворот кишок", - говорится в письме.
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