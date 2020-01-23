Актеры из шоу "Сабрина — маленькая ведьма" встретились спустя 17 лет

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Американская актриса Мелисса Джоан Харт опубликовала в инстаграме фотографию, на которой снялась вместе с коллегами по сериалу "Сабрина —маленькая ведьма". Они встретились спустя 17 лет после завершения комедийного шоу.

Помимо исполнительницы главной роли, на кадре присутствует музыкант Нейт Ричерт, который играл ее возлюбленного, Дэвид Лэшер (роль Джоша — один из бойфрендов колдуньи) и Элиза Донован (Морган, подруга Сабрины в колледже).

Она, кстати, тоже опубликовала фотографию с Мелиссой Джоан Харт на своей странице и написала: "Старые друзья — лучшие друзья".

Молодежный сериал "Сабрина — маленькая ведьма" о приключениях колдуньи-подростка выходил с 1996 по 2003 год.