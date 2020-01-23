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Культура
2020-01-23T11:32+0300
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Актеры из шоу "Сабрина — маленькая ведьма" встретились спустя 17 лет
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РИА Новости

Актеры из шоу "Сабрина — маленькая ведьма" встретились спустя 17 лет

11:32 23.01.2020
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© Finishing the Hat (1996-2003)Кадр из сериала "Сабрина – маленькая ведьма"
Кадр из сериала Сабрина – маленькая ведьма
© Finishing the Hat (1996-2003)
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Американская актриса Мелисса Джоан Харт опубликовала в инстаграме фотографию, на которой снялась вместе с коллегами по сериалу "Сабрина —маленькая ведьма". Они встретились спустя 17 лет после завершения комедийного шоу.
Помимо исполнительницы главной роли, на кадре присутствует музыкант Нейт Ричерт, который играл ее возлюбленного, Дэвид Лэшер (роль Джоша — один из бойфрендов колдуньи) и Элиза Донован (Морган, подруга Сабрины в колледже).
Она, кстати, тоже опубликовала фотографию с Мелиссой Джоан Харт на своей странице и написала: "Старые друзья — лучшие друзья".
Молодежный сериал "Сабрина — маленькая ведьма" о приключениях колдуньи-подростка выходил с 1996 по 2003 год.
Ренее СМИ писали, что Джоан Харт планиурет снять эпизод для комедийного сериала "Молодой Шелдон" и очень рада этому.
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