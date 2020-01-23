Глава комитета Думы назвал переход Топилина в ПФР гармоничным

"Переход Топилина считаю гармоничным: он много лет, проработав в министерстве труда, знает пенсионную систему, систему государственного пенсионного страхования, те социальные функции, которые выполняет Пенсионный фонд, трудовое законодательство. Полагаю, что накопленный опыт и знания позволят Топилину достаточно продуктивно работать на данном посту", - сказал Нилов РИА Новости.