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Глава комитета Думы назвал переход Топилина в ПФР гармоничным
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РИА Новости

Глава комитета Думы назвал переход Топилина в ПФР гармоничным

10:46 23.01.2020 (обновлено: 16:23 23.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Максим Топилин
 Максим Топилин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов назвал гармоничным переход Максима Топилина в Пенсионный фонд России (ПФР).
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее назначил Топилина на должность председателя правления ПФР. До этого Топилин возглавлял Минтруд.
Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал заместителем министра финансов.
"Переход Топилина считаю гармоничным: он много лет, проработав в министерстве труда, знает пенсионную систему, систему государственного пенсионного страхования, те социальные функции, которые выполняет Пенсионный фонд, трудовое законодательство. Полагаю, что накопленный опыт и знания позволят Топилину достаточно продуктивно работать на данном посту", - сказал Нилов РИА Новости.
Он отметил, что в комитете рассчитывают на сохранение конструктивных рабочих отношений с ПФР.
Вероника Скворцова
10:10
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1421186
Обсудить 7
Михаил МишустинАнтон ДроздовПенсионный фонд РФГосдума РФМаксим ТопилинМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
От перемены мест слагаемых - сумма не меняется. В-общем, как и раньше - перетасовались и рады радешеньки . А преподносят как очередной "прорыв" в министерствах. Ничего не меняется
23 января, 11:14
vvictoria2472
2900000
Минтруда запорол для инвалидов, а теперь пенсионку запорит и для инвалидов в том числе!!!
23 января, 11:27
Vagner Tusk
1200202
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