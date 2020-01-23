Глава комитета Думы назвал переход Топилина в ПФР гармоничным

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов назвал гармоничным переход Максима Топилина в Пенсионный фонд России (ПФР).
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее назначил Топилина на должность председателя правления ПФР. До этого Топилин возглавлял Минтруд.
Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал заместителем министра финансов.
"Переход Топилина считаю гармоничным: он много лет, проработав в министерстве труда, знает пенсионную систему, систему государственного пенсионного страхования, те социальные функции, которые выполняет Пенсионный фонд, трудовое законодательство. Полагаю, что накопленный опыт и знания позволят Топилину достаточно продуктивно работать на данном посту", - сказал Нилов РИА Новости.
Он отметил, что в комитете рассчитывают на сохранение конструктивных рабочих отношений с ПФР.