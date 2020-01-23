В Крыму заявили, что марш Чубарова закончится у границ полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Планируемый марш представителей признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* на Крым закончится у границ полуострова, любые провокации будут пресечены, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
"Подобные заявления просто вызывают смех. Силовые варианты прохождения границы Российской Федерации невозможны. У нас достаточно сил и средств, чтобы не допустить нарушения законодательства и пресечь любые провокации. Если марш и начнется на Украине, то на Украине он и закончится, никто не позволит этим провокаторам пересечь границу", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его мнению, заявления лидеров меджлиса напоминают "политическую агонию".
"Политики, подобные Чубарову, ведут деструктивную деятельность, интерес к ним угасает, поэтому они идут на любые провокации, чтобы напомнить о себе. Чубаров давно не представляет интересы крымско-татарского народа, а только спекулирует на этой теме", - подчеркнул Гемпель.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.