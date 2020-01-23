В Крыму заявили, что марш Чубарова закончится у границ полуострова

"Подобные заявления просто вызывают смех. Силовые варианты прохождения границы Российской Федерации невозможны. У нас достаточно сил и средств, чтобы не допустить нарушения законодательства и пресечь любые провокации. Если марш и начнется на Украине, то на Украине он и закончится, никто не позволит этим провокаторам пересечь границу", - сказал РИА Новости Гемпель.