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В Крыму заявили, что марш Чубарова закончится у границ полуострова
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РИА Новости

В Крыму заявили, что марш Чубарова закончится у границ полуострова

10:46 23.01.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Планируемый марш представителей признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* на Крым закончится у границ полуострова, любые провокации будут пресечены, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
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"Подобные заявления просто вызывают смех. Силовые варианты прохождения границы Российской Федерации невозможны. У нас достаточно сил и средств, чтобы не допустить нарушения законодательства и пресечь любые провокации. Если марш и начнется на Украине, то на Украине он и закончится, никто не позволит этим провокаторам пересечь границу", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его мнению, заявления лидеров меджлиса напоминают "политическую агонию".
"Политики, подобные Чубарову, ведут деструктивную деятельность, интерес к ним угасает, поэтому они идут на любые провокации, чтобы напомнить о себе. Чубаров давно не представляет интересы крымско-татарского народа, а только спекулирует на этой теме", - подчеркнул Гемпель.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
10:17
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
3710102
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Юрий ГемпельРефат ЧубаровВерховная Рада УкраиныКрымУкраинаВ мире
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