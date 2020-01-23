Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Аушвица

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет лично поблагодарить за то, что Красная армия освободила Аушвиц и помогла победе над нацистами.
"Хотел бы поблагодарить, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией. Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере и была освобождена Красной армией", - сказал Кац, который встретил президента России у трапа. Кадры встречи были показаны в эфире "России 24".
Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение концлагеря Аушвиц: "Моя мать была одной из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией" pic.twitter.com/XIgPd98SsI— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020