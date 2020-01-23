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Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Аушвица
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РИА Новости

Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Аушвица

10:40 23.01.2020 (обновлено: 13:36 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет лично поблагодарить за то, что Красная армия освободила Аушвиц и помогла победе над нацистами.

"Хотел бы поблагодарить, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией. Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере и была освобождена Красной армией", - сказал Кац, который встретил президента России у трапа. Кадры встречи были показаны в эфире "России 24".

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Исраэль КацВладимир ПутинМоскваРоссияМИД Израиля‎В мире
Популярные комментарии
Молодец Кац - правду сказал, поблагодарил, не прогнулся под америкашек. Мужик.
23 января, 11:40
dimsan super
1901002
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