Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Аушвица

"Хотел бы поблагодарить, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией. Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере и была освобождена Красной армией", - сказал Кац, который встретил президента России у трапа. Кадры встречи были показаны в эфире "России 24".