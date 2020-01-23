Домодедово принимает необходимые меры из-за опасности коронавируса

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" принимает необходимые меры в связи с опасностью распространения коронавируса из Китая, в аэропорту дежурит собственная медслужба и специалисты Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
СМИ и Telegram-каналы в среду сообщали о подозрении на коронавирус у пассажиров в российских аэропортах, однако диагнозы на данный момент не подтвердились.
"Московский аэропорт "Домодедово" принимает все необходимые меры для предотвращения распространения опасного инфекционного заболевания. В аэровокзале круглосуточно дежурит собственная медицинская служба, а также специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области", - сказали в пресс-службе.
"Ежегодно службы воздушной гавани и Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологические учения. Специалисты отрабатывают практические навыки работы по выявлению и транспортировке больного с подозрением на опасное инфекционное заболевание, а также работы с остальными пассажирами рейса и дезинфекции воздушного судна", - добавили там.
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Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.