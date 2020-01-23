Роскомнадзор заблокировал сервис, рассылавший сообщения о минировании

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал почтовый сервис Startmail.com ( Нидерланды ), через который осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов в РФ , говорится в сообщении Роскомнадзора.

"23 января на основании требования Генеральной прокуратуры РФ, Роскомнадзором осуществлено ограничение доступа к почтовому сервису Startmail.com (Нидерланды) на территории Российской Федерации. Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов Российской Федерации в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что рассылаемые через этот почтовый сервис сообщения в основном касались объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные и образовательные учреждения, объекты здравоохранения), транспортных объектов, мест массового скопления людей, "создавая тем самым реальную угрозу массового нарушения общественного порядка, вызывая большую тревогу со стороны граждан и общественный резонанс".

В сообщении отмечается, что представители почтового сервиса не предоставили по запросу российской стороны сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики.