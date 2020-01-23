Роскомнадзор заблокировал сервис, рассылавший сообщения о минировании

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал почтовый сервис Startmail.com (Нидерланды), через который осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов в РФ, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"23 января на основании требования Генеральной прокуратуры РФ, Роскомнадзором осуществлено ограничение доступа к почтовому сервису Startmail.com (Нидерланды) на территории Российской Федерации. Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов Российской Федерации в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что рассылаемые через этот почтовый сервис сообщения в основном касались объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные и образовательные учреждения, объекты здравоохранения), транспортных объектов, мест массового скопления людей, "создавая тем самым реальную угрозу массового нарушения общественного порядка, вызывая большую тревогу со стороны граждан и общественный резонанс".
В сообщении отмечается, что представители почтового сервиса не предоставили по запросу российской стороны сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики.
"Тем не менее, мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов. Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб. С учетом высокой общественной значимости данного вопроса, мы рассчитываем на эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении.