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В Госдуме заявили о готовности "остудить пыл" участников марша на Крым
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РИА Новости

В Госдуме заявили о готовности "остудить пыл" участников марша на Крым

10:29 23.01.2020
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в Крыму готовы встретить и "остудить пыл в изоляторах" участников марша, который планирует провести "Меджлис крымско-татарского народа"*.
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
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"Им все неймется, надо постоянно устраивать провокации и теракты, но у нас хватит возможности остудить их пыл в соответствующих изоляторах, потому что их явно надо изолировать от общества. География нашей страны обширна, надо поднимать народное хозяйство, валить лес, поэтому найдем применение их энергии и направим ее в мирное русло", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, российские пограничники персонально встретят Чубарова и всех его подстрекателей.
"Мы с нетерпением ждем их в гости", - подчеркнул депутат.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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