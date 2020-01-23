В Госдуме заявили о готовности "остудить пыл" участников марша на Крым

"Им все неймется, надо постоянно устраивать провокации и теракты, но у нас хватит возможности остудить их пыл в соответствующих изоляторах, потому что их явно надо изолировать от общества. География нашей страны обширна, надо поднимать народное хозяйство, валить лес, поэтому найдем применение их энергии и направим ее в мирное русло", - сказал РИА Новости Шеремет.