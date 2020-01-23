Врач рассказал о состоянии раненного при хлопке газа в Твери

Хлопок бытового газа произошел 2 января в 6.40 мск в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В квартире выбиты окна, пострадали двое супругов. Их госпитализировали, впоследствии женщина скончалась в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". СУСК по региону озвучило предварительную причину произошедшего: нанятый мастер устанавливал в квартире кухонный гарнитур, из-за допущенных им нарушений деформировался шланг, соединяющий газовую трубу и плиту, в результате возникла утечка газа.

По данным властей, часть жильцов подъезда, где произошел хлопок газа, в том числе детей, временно разместили в гостинице "Юность". Остальные переехали к родственникам. В начале этой недели власти сообщили, что восемь семей с детьми временно переселены из гостиницы "Юность" в квартиры, оснащенные необходимой бытовой техникой и мебелью. Семьи будут проживать в этих квартирах до окончания ремонта в пострадавшем доме.