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2020-01-23T10:27+0300
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Врач рассказал о состоянии раненного при хлопке газа в Твери
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РИА Новости

Врач рассказал о состоянии раненного при хлопке газа в Твери

10:27 23.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Врачи оценивают как удовлетворительное состояние пострадавшего от хлопка газа в Твери в начале января, сообщил в четверг РИА Новости представитель областного правительства.
Хлопок бытового газа произошел 2 января в 6.40 мск в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В квартире выбиты окна, пострадали двое супругов. Их госпитализировали, впоследствии женщина скончалась в больнице.
"Пострадавший продолжает лечение в ожоговом отделении. Состояние оценивается как удовлетворительное", - привел собеседник агентства данные минздрава региона.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". СУСК по региону озвучило предварительную причину произошедшего: нанятый мастер устанавливал в квартире кухонный гарнитур, из-за допущенных им нарушений деформировался шланг, соединяющий газовую трубу и плиту, в результате возникла утечка газа.
По данным властей, часть жильцов подъезда, где произошел хлопок газа, в том числе детей, временно разместили в гостинице "Юность". Остальные переехали к родственникам. В начале этой недели власти сообщили, что восемь семей с детьми временно переселены из гостиницы "Юность" в квартиры, оснащенные необходимой бытовой техникой и мебелью. Семьи будут проживать в этих квартирах до окончания ремонта в пострадавшем доме.
Момент хлопка газа в многоэтажке в Твери попал на видео
2 января, 14:47
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
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ГусевВоронежТверьПроисшествия
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