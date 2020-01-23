Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T10:25+0300
https://ria.ru/20200123/1563767089.html
Глава Приамурья призвал жителей не ездить в Китай из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2fa2deb5364e62a0cec3f2dd8775f64b.jpg
РИА Новости

Глава Приамурья призвал жителей не ездить в Китай из-за коронавируса

10:25 23.01.2020
251
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса.
"Друзья, у наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении", - написал Орлов в Instagram.
Ранее в четверг руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике коронавируса. Приамурье граничит с КНР по реке Амур и на китайский Новый год ожидаются активные внутренние миграционные процессы, когда жители Китая отправятся домой, чтобы отметить праздник в кругу семьи.
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
07:24
Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендует не посещать Китай без необходимости, особенно это касается детей и пожилых людей, жителям Приамурья рекомендуется носить медицинские маски, соблюдать личную гигиену, обрабатывать гаджеты, вовремя обращаться за врачебной помощью.
В среду минздрав Амурской области сообщал, что Амурская областная инфекционная больница переведена в режим повышенной готовности, в больнице для работы в режиме сложных эпидемиологических ситуаций есть отдельный изолированный бокс, необходимый запас медикаментов.
В Приамурье также продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с КНР.
Район Пудун в Шанхае
08:37
В Китае отменены все спортмероприятия до апреля из-за коронавируса
Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в 25 различных провинциях и городах центрального подчинения Китая достигло 571 человека, 17 умерли. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.
Штаб по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса Уханя объявил о том, что с 10.00 23 января во всем городе прекращают работу общественные автобусы, метро, паромы и автобусные рейсы дальнего следования. Без особой необходимости жители не должны покидать город, временно закрыты коридоры выездов в аэропорту и железнодорожных станциях города.
Самолет
10:01
Россиянин, проверяемый на коронавирус, рассказал о состоянии подруги
301000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаВасилий ОрловРоспотребнадзорЯпонияУханьСШАВ мире
Рекомендуем
Самолет
Россиянин, проверяемый на коронавирус, рассказал о состоянии подруги
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Медицинская сестра регистрирует образцы крови
У прибывшего из Китая россиянина не обнаружили признаков коронавируса
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса
Денис Поздеев в детском саду Сказка в Нарьян-Маре. Кадр с камеры видеонаблюдения
СК завершил следствие по делу об убийстве ребенка в детском саду в НАО
Инвалидная коляска
Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Южного Судана
Украинский журналист Сергей Томиленко
Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
В китайских кинотеатрах отменили все премьеры из-за коронавируса
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
У четырех прибывших в Приморье из-за границы заподозрили инфекцию
Петр Толстой
Россия предложит принять декларацию, осуждающую разрушение памятников
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заседании Государственной Думы РФ в Москве
ГД рассмотрит проект о поправке в Конституцию во II чтении 11 февраля
Набережная в Сочи зимой
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
У экстренных служб нет данных о заражении россиян новым коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
Лента новостейМолния