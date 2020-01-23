Глава Приамурья призвал жителей не ездить в Китай из-за коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса.
"Друзья, у наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении", - написал Орлов в Instagram.
Ранее в четверг руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике коронавируса. Приамурье граничит с КНР по реке Амур и на китайский Новый год ожидаются активные внутренние миграционные процессы, когда жители Китая отправятся домой, чтобы отметить праздник в кругу семьи.
Роспотребнадзор рекомендует не посещать Китай без необходимости, особенно это касается детей и пожилых людей, жителям Приамурья рекомендуется носить медицинские маски, соблюдать личную гигиену, обрабатывать гаджеты, вовремя обращаться за врачебной помощью.
В среду минздрав Амурской области сообщал, что Амурская областная инфекционная больница переведена в режим повышенной готовности, в больнице для работы в режиме сложных эпидемиологических ситуаций есть отдельный изолированный бокс, необходимый запас медикаментов.
В Приамурье также продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с КНР.
Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в 25 различных провинциях и городах центрального подчинения Китая достигло 571 человека, 17 умерли. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.
Штаб по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса Уханя объявил о том, что с 10.00 23 января во всем городе прекращают работу общественные автобусы, метро, паромы и автобусные рейсы дальнего следования. Без особой необходимости жители не должны покидать город, временно закрыты коридоры выездов в аэропорту и железнодорожных станциях города.