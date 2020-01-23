У четырех прибывших в Приморье из-за границы заподозрили инфекцию

Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае

Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Четыре человека с подозрением на инфекцию выявлены среди прибывших из-за границы в Четыре человека с подозрением на инфекцию выявлены среди прибывших из-за границы в Приморье подозрение на коронавирус не подтвердилось, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В январе в пунктах пропуска через государственную границу РФ специалистами управления Роспотребнадзора по Приморскому краю досмотрено 97070 прибывших, в том числе 73009 из КНР.

"Выявлено 4 человека с подозрением на инфекционное заболевание. По результатам медицинского обследования пациентов заболевания, в отношении которых предусмотрены мероприятия по санитарной охране территории, не подтвердились", - говорится в сообщении.

Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией при обращении в медицинские организации региона не зарегистрировано.

Управление обращает внимание медиков на тщательный сбор эпидемиологического анамнеза, в том числе о пребывании в неблагополучных районах, необходимость немедленного отбора биологического материала для лабораторного исследования у пациентов с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор рекомендует туристам, выезжающим в КНР, воздержаться от поездок с детьми в Китай.